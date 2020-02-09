OPPO Find X2 предложит 120 Гц дисплей

Oppo Find X2 будет представлен на выставке MWC 2020, который пройдет в Барселоне. Компания отказалась от дизайна слайдера. Производитель поделился информацией по поводу процессора, будет использоваться чип Snapdragon 865 в паре с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти для хранения данных.

Смартфон будет иметь четыре камеры на задней панели. Новая всплывающая камера с технологией датчика от компании Sony. ОPPO добавила в модель технологию быстрой зарядки.

Что касается дисплея, частота обновления экрана будет составлять 1440p, а частота обновления экрана 120 Гц. Емкость аккумулятора будет составлять 4065 мАч. Смартфон представят 22 февраля.