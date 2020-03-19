OPPO Find X2 уже в России

Смартфон OPPO Find X2 официально представили на территории России и гаджет уже доступен для приобретения в местных магазинах сотовой связи и электроники. Стоит сказать, что OPPO Find X2 является весьма интересным решением благодаря своему дизайну, начинке и системе камер, ведь производитель решил не делать копию того, что уже есть на рынке. За счет этого удалось выделиться на фоне конкурентов, плюс цена у нового флагмана вполне себе адекватная, всего 72 тысячи рублей. На фоне курса рубля и общей истерии на рынке смартфонов, это вполне себе неплохая стоимость. Будем надеяться, что устройство будет популярным и производитель будет дальше делать такие устройства с интересным утонченным дизайном и хорошим набором основных камер.