OPPO Find X2 уже в России

2020-03-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO Find X2; [75]
Смартфон OPPO Find X2 официально представили на территории России и гаджет уже доступен для приобретения в местных магазинах сотовой связи и электроники. Стоит сказать, что OPPO Find X2 является весьма интересным решением благодаря своему дизайну, начинке и системе камер, ведь производитель решил не делать копию того, что уже есть на рынке. За счет этого удалось выделиться на фоне конкурентов, плюс цена у нового флагмана вполне себе адекватная, всего 72 тысячи рублей. На фоне курса рубля и общей истерии на рынке смартфонов, это вполне себе неплохая стоимость. Будем надеяться, что устройство будет популярным и производитель будет дальше делать такие устройства с интересным утонченным дизайном и хорошим набором основных камер.


Комментарии и отзывы OPPO Find X2
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