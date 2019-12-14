OPPO Find X2 выйдет в 2020 году

Представители компании Oppo, поделились информации журналистам, что OPPO Find X2 в разработке. и компания представит его в 2020 году.

Новинка получит новый семи нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 который поддерживает сети пятого поколения 5G, а именно в сетях mmWave и sub-6GHz. Смартфон также сможет похвастаться новым модулем камеры. Его разрабатывают совместно с Sony и он будет иметь увеличенный размер сенсора для лучшей светочувствительности, а также технологию All Pixel omni-directional PDAF, она улучшает фокусировку, благодаря структуре микролинзы. Ещё смартфон должен получить AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц.