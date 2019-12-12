OPPO Find X2 выйдет в начале 2020 года

Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила свой новый чип флагманского уровня, который получил название Snapdragon 865. Главное преимущество данного процессора в достаточно высокой производительности, которая еще и потребляет мало энергии, что достаточно приятно для современных смартфонов. Теперь компания OPPO официально заявила, что вскоре в 2020 году она выпустит в продажу свой новый смартфон OPPO Find X2, который будет основан на данном процессоре и позволит не только игры запускать без проблем, но и выполнять массу задач с сотовыми сетями. Пока рано говорить о том, что именно предоставит нам данный смартфон, но мы уже ждем OPPO Find X2, так как продукт обещает быть весьма интересным за свои деньги.