OPPO Find X2 выйдет в начале 2020 года

2019-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO Find X2; [117]
Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила свой новый чип флагманского уровня, который получил название Snapdragon 865. Главное преимущество данного процессора в достаточно высокой производительности, которая еще и потребляет мало энергии, что достаточно приятно для современных смартфонов. Теперь компания OPPO официально заявила, что вскоре в 2020 году она выпустит в продажу свой новый смартфон OPPO Find X2, который будет основан на данном процессоре и позволит не только игры запускать без проблем, но и выполнять массу задач с сотовыми сетями. Пока рано говорить о том, что именно предоставит нам данный смартфон, но мы уже ждем OPPO Find X2, так как продукт обещает быть весьма интересным за свои деньги.


Комментарии и отзывы OPPO Find X2
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфо...
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфоНе так давно стартовали продажи смартфона BQ 5732L Aurora SE с процессором Helio P60. Новинка оснащена 5....
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил квад...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил квадКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A51, которая приходит на смену суперпопу...
Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое крес...
Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресБольшинство владельцев ПК и ноутбуков проводят много времени за экранами мониторов. И здесь для комфорта ...
Автономный грузовик проехал 4500 км...
Автономный грузовик проехал 4500 кмКакое-то время назад инженеры со всего мира начали говорить о том, что на рынке могут появиться грузовики...
Samsung представила Galaxy A71...
Samsung представила Galaxy A71Мы только написали новость о том, что компания Samsung выпустила смартфон Samsung Galaxy A51 в продажу, к...
Xiaomi Qingping позаботится о вашем сне...
Xiaomi Qingping позаботится о вашем снеОфициально представлен умный будильник Xiaomi Qingping, который выглядит очень даже лаконично и стильно, ...
Moto G8 Power готовится к релизу...
Moto G8 Power готовится к релизуДовольно длительное время мы обсуждали информацию о том, что смартфон Moto G8 Power может совсем скоро от...
Xiaomi Gigabee - рация для продвинутых...
Xiaomi Gigabee - рация для продвинутыхВ последнее время компания Xiaomi весьма активно выпускает на рынок целую россыпь различных устройств, ко...


Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?
Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталямОбзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям
Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатовОбзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов
Обзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицейОбзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицей
Обзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 Гц
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor