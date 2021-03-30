OPPO Find X3 Pro получил новый цветовой вариант

Производитель смартфонов OPPO представил четвертый цветовой вариант своего инновационного смартфона Find X3 Pro. Текущая флагманская модель была представлена ​​ранее в этом месяце в трех цветовых вариантах, и теперь компания добавила четвертый впечатляющий цвет для своего рынка в Китае.

Новый цвет получила название Cosmic Mocha. Модель имеет раму с легким золотым эффектом, которая совпадает с дизайном острова камеры на спине. Фирменный логотип Oppo расположен в правом нижнем углу спины, хорошо покрытый коркой снаружи из веганской кожи.

Флагманский смартфон обладает несколькими инновационными функциями, которые еще больше подчеркиваются его блестящим дизайном и эстетической привлекательностью.

Ультрасовременные характеристики включают мощную четырехкамерную камеру сзади с 3-мегапиксельной микроскопической камерой с возможностью 60-кратного увеличения, водонепроницаемый корпус и изогнутый 6,7-дюймовый 10-битный OLED-экран с высоким разрешением и отличной частотой обновления. Find X3 работает на чипсете Snapdragon 888, который поддерживает 5G для сверхбыстрого подключения. Смартфон также имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку, быструю беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

Новый вариант Find X3 Pro Cosmic Mocha стоит 915 долларов США.

Комментарии и отзывы OPPO Find X3 Pro Cosmic Mocha
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