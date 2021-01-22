OPPO Find X3 Pro получил сертификат FCC

На платформе тестирования Geekbench был обнаружен загадочный телефон OPPO со встроенным процессором Snapdragon 888 и с номером модели CPH2173. Предполагалось, что это может быть грядущий смартфон OPPO Find X3 или Find X3 Pro. OPPO CPH2173 теперь появилась в базе данных FCC.

Этот список раскрыл лишь несколько частей информации о характеристиках смартфона OPPO CPH2173. В нем упоминалось, что устройство может поставляться с предустановленной последней версией пользовательского интерфейса ColorOS 11.2 и может поставляться с зарядным устройством с номером модели VCA7JAUH / VCA7DUH / VCA7HUAH. Зарядное устройство обеспечивает максимальную скорость зарядки до 65 Вт. Аккумулятор BLP831 с номинальной емкостью 2200 мАч может питать Find X3 Pro. Это означает, что в устройстве используется двухэлементный аккумулятор.