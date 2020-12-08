OPPO Find X3 Pro раскрывает информацию об адаптивном обновлении дисплея 120 Гц

По слухам сети, грядущий смартфон OPPO Find X3 Pro имеет кодовое название Fussi, и устройство продвигается с помощью слогана "Пробудить цвета", чтобы подчеркнуть его поддержку 10-битного цвета. Смартфон Find X3 Pro будет поддерживать систему полного управления цветом, которая позволит его дисплею изначально поддерживать 10-битную глубину цвета. Другими словами, Find X3 Pro сможет воспроизводить 1,07 миллиарда цветов изображения.

Также смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем, который будет поддерживать разрешение 1440 x 3216 пикселей, плотность пикселей 525ppi и адаптивную частоту обновления в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц. Ожидается, что смартфон будет выпущен в синем и черном цвете. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Смартфон питается от двухэлементной батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку VOOC Air на 330 Вт. Он будет поставляться с новым модулем NFC с двойной антенной.

Работать устройство будет из коробки на предустановленной ​​ОС Android 11 на базе ColorOS 11. Система с четырьмя камерами на задней панели Find X3 Pro будет включать две 50-мегапиксельные камеры Sony IMX766, одна будет основным объективом, а другая - сверхшироким датчиком, который имеет 13-мегапиксельный телеобъектив в качестве третьей камеры, которая будет поддерживать 2-кратный оптический зум, а установка также будет включать 3-мегапиксельную макро-камеру, окруженную светом. Макрообъектив будет работать как микроскоп, поскольку он поддерживает 25-кратный зум.