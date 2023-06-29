OPPO Find X7 Pro получит 2K-экран нового поколения

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X7 Pro, официальный релиз которого ожидается во второй половине года. По данным источника, аппарат тестируют с 2K-дисплеем производства Samsung (вероятно, речь идет о панели AMOLED E7). Экран может похвастаться скруглённой формой, высокочастотным ШИМ, пониженным энергопотреблением, высоким уровнем глубины цвета и полноэкранной яркости.

Напомним, что прошлогодний Oppo Find X6 Pro оснащается флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (IMX890 и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно.