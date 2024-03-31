OPPO Find X7 Ultra со спутниковой связью появился в продаже

Компания OPPO дала старт продажам топового смартфона OPPO Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи. Данная версия доступна в одной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Её цена составляет 7500 юаней или около 1055 долларов.

Смартфон также оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony LYT-900 второго поколения и оптическая стабилизация), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), фронтальной камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной операционной системой Android 14 c фирменной прошивкой ColorOS.