OPPO Find X7 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона OPPO Find X7, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. Смартфон набрал 2 270 677 баллов – 521 тысячу баллов за CPU, 911 тысяч за GPU, 471 тысяча баллов за память и 365 тысяч баллов за интерфейс. Ранее китайский производитель объявил, что смартфоны линейки получат поддержку спутниковой связи.