OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ultra, который будет официально представлен уже 10 апреля. Итак, устройство оснастят 6,82-дюймовым плоским дисплеем 8T LTPO от BOE с разрешением 2K, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с модулями разрешением 32 Мп, 50 Мп (сенсор Sony LYT900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископ на датчике LYT700 с 3-кратным оптическим приближением), 50 Мп (телевик на LYT600 с 6-кратным зумом), батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, а также корпусом толщиной 8,78 мм и массой 226 граммов. Также на презентации будут представлены смартфоны OPPO Find X8s и X8s+.

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