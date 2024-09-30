OPPO Find X8 и iPhone 16 Pro сравнили на фото

Компания OPPO опубликовала сравнительные фотографии флагманских смартфонов OPPO Find X8 и iPhone 16 Pro. Как и предполагалось, грядущая китайская новинка очень похожа на новый «яблочный» смартфон. Сам производитель отмечает плоский экран с очень тонкими рамками, менее выступающую за пределы корпуса основную камеру (в сравнении с предыдущим поколением), защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, датчик ИК, многофункциональный модуль NFC и трёхуровневый переключатель режимов. Ранее было подтверждено наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400.