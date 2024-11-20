OPPO Find X8 mini получит флагманский процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8 mini, релиз которого ожидается в начале следующего года. По данным источника, аппарат будет основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Любопытно, что представленные недавно флагманы Find X8 и X8 Pro оснащаются другим топовым процессором – MediaTek Dimensity 9400. Компактному флагману также приписывают наличие 6,3-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K и основной камеры с перископическим модулем.

Напомним, что представленный месяц назад OPPO Find X8 получил 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей от Tianma с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркость до 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и фирменным защитным стеклом Crystal Shield с обеих сторон, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятор на 5630 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок.
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