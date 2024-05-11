OPPO Find X8 может выйти раньше ожидаемого

Недавно в сети появилась информация о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 15 могут выйти раньше ожидаемого, а именно в сентябре. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания OPPO также решила передвинуть релиз своих флагманов. Утверждается, что серия Find X8 будет представлена в октябре этого года.

Напомним, что актуальная модель Find X7 оснащается 6,82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/м2, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, 4-нм топовым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300 с максимальной частотой 3,25 Гц и графикой Immortalis-G720, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-808 на 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS.
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