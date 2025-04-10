OPPO Find X8s+ получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания OPPO представила смартфон Find X8s+, который основан на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц и производительным ИИ-движком.

Новинку также оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (24 мм оптика), 50 Мп (15 мм) и 50 Мп (73 мм), предустановленной прошивкой ColorOS 15.0 на основе Android 15, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет 515, 585, 630 и 700 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.