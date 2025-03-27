OPPO Find X8s получит топовый процессор

Компания OPPO опубликовала новые подробности о компактном смартфоне Find X8s, который будет представлен 10 апреля этого года. Производитель подтвердил наличие 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12. Ранее сообщалось о 6,31-дюймовом OLED-экране с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторе ёмкостью 5700 мАч, поддержке быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, защите от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, а также корпусе толщиной 8,15 мм и массой около 187 граммов. Также на презентации 10 апреля будут представлены смартфоны Find X8s+ и Find X8 Ultra.

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