OPPO Find X9 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Smartprix и авторитетный инсайдер Йогеш Брар опубликовали пресс-рендеры топового смартфона OPPO Find X9 Ultra, релиз которого ожидается в апреле этого года. Отметим огромный круглый блок основной камеры и разделенную на две части заднюю панель. В двухцветном варианте будет использоваться сочетание стекла, металла и искусственной кожи. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,82-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи ёмкостью 7300 мАч, селфи-камеры на 50 Мп, а также тыльной камеры с модулями на 200 Мп (датчик Sony LYT-901 оптического размера 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5), 200 Мп (перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом).