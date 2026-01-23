OPPO Find X9 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Smartprix и авторитетный инсайдер Йогеш Брар опубликовали пресс-рендеры топового смартфона OPPO Find X9 Ultra, релиз которого ожидается в апреле этого года. Отметим огромный круглый блок основной камеры и разделенную на две части заднюю панель. В двухцветном варианте будет использоваться сочетание стекла, металла и искусственной кожи. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,82-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи ёмкостью 7300 мАч, селфи-камеры на 50 Мп, а также тыльной камеры с модулями на 200 Мп (датчик Sony LYT-901 оптического размера 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5), 200 Мп (перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом).

HONOR представила Magic8 Pro за пределами Китая…
Компания HONOR официально представила флагманский смартфон Magic8 Pro в Китае ещё в середине октября, а с…
Смартфон Red Magic 11 Air готов к выходу …
Компания Red Magic официально объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон Magic 11…
OnePlus 15R протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 15R,…
SMIC научилась выпускать чипы на 5 нм…
Китайская компания SMIC официально запустила массовое производство своего нового техпроцесса 5 нм под наз…
Qualcomm закажет процессоры у Samsung…
Во время выставки CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил журналистам, что «среди мн…
Официально: OnePlus 15R готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что уже скоро в Индии будет представлен смартфон OnePlus 15R. Судя по опублико…
iQOO Z11 Turbo показали в трёх расцветках …
Компания iQOO опубликовала изображения смартфона iQOO Z11 Turbo, официальный релиз которого ожидается в б…
Появились характеристики камеры Honor Win…
Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров …
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor