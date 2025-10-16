OPPO Find X9 оценили в 745 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Find X9, которая основана на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500. Новинку также оснастили ОЗУ LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым OLED-экраном Tianma с разрешением 2760:1256 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и минимальной 1 нит, тыльной камерой Hasselblad UltraClear с модулями на 50 Мп ( четырёхосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7025 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, двумя сверхлинейными динамиками и корпусом толщиной 7,99 мм. Cмартфон оценен в эквивалент 615 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

