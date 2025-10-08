Представлен гибридный телефон HMD Touch 4G

Компания HMD объявила о выпуске на индийский рынок телефона HMD Touch 4G, который может похвастаться функциями смартфона. Новинка получила 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с 2.5D стеклом и разрешением 320:240 пикселей (QVGA), селфи-камеру на 0,3 Мп, тыльную камеру разрешением 2 Мп, светодиодную вспышку, приложение Express Chat для текстовых сообщений и видеозвонков, одноядерный процессор Unisoc T127 с тактовой частотой 1 ГГц, 64 МБ ОЗУ и 128 МБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 1950 мАч с автономностью до 30 часов, интерфейс USB Type-C, модем 4G LTE, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52, предустановленную операционную систему ОСRV Touch, а также корпус с габаритами 102,3:61,85:10,85 мм и массой 100 граммов. Цена телефона составляет эквивалент 45 долларов.

