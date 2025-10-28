Представлена глобальная версия OPPO Find X9 Pro

Компания OPPO объявила о выпуске на глобальный рынок флагманского смартфона Find X9 Pro, который будет стоить 1300 долларов за конфигурацию с 16 оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Конвертер Hasselblad будет стоить 500 евро. Старт продаж новинки в Европе запланирован на конец ноября.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6,78-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 1264:2780 точек, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и рамками 1,15 мм, основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп, 200 Мп (перископ с телеобъективом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, топовый 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1 и защиту от воды и пыли по стандарту IP69.