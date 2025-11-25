Huawei Mate 80 получил новый мощный чип Kirin 9030

Однако инсайдер Digital Chat Station на Weibo утверждает, что процессор не работает на полной мощности, поэтому текущие результаты стоит воспринимать осторожно. Он также заявляет, что Kirin 9030 производится массово по техпроцессу SMIC N+3 и что его быстродействие выросло по сравнению с прежними решениями. Тем не менее прямо сейчас приходится оценивать Kirin 9030 по тем данным, которые доступны, и они откровенно огорчают — процессор набирает всего 1131 балл в однопоточном режиме и 4277 баллов в многопоточном. С другой стороны, если забыть о цифрах и бенчмарках, производительности данной системы явно будет предостаточно, чтобы пользователь мог комфортно использовать все функции смартфона без каких-либо трудностей или подтормаживаний.