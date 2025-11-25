Huawei Mate 80 получил новый мощный чип Kirin 9030

Сегодня мобильный процессор Kirin 9030 появился в свежей серии смартфонов Huawei Mate 80, и было лишь вопросом времени, когда он засветится в базе тестов Geekbench 6. И когда результаты тестов всё же появились, оказалось, что хотя компания перешла на схему из девяти ядер вместо восьми, как в Kirin 9020, новый чип оказался довольно медленным как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Топовые решения вроде A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 оказываются быстрее до примерно 350%, если сравнивать показатели напрямую. В базе Geekbench 6 заметно, что Kirin 9030 получил конфигурацию ядер 1 + 4 + 4, где самое быстрое ядро работает на частоте 2,75 ГГц. Остальные восемь ядер ограничены 2,27 ГГц и 1,72 ГГц.

Однако инсайдер Digital Chat Station на Weibo утверждает, что процессор не работает на полной мощности, поэтому текущие результаты стоит воспринимать осторожно. Он также заявляет, что Kirin 9030 производится массово по техпроцессу SMIC N+3 и что его быстродействие выросло по сравнению с прежними решениями. Тем не менее прямо сейчас приходится оценивать Kirin 9030 по тем данным, которые доступны, и они откровенно огорчают — процессор набирает всего 1131 балл в однопоточном режиме и 4277 баллов в многопоточном. С другой стороны, если забыть о цифрах и бенчмарках, производительности данной системы явно будет предостаточно, чтобы пользователь мог комфортно использовать все функции смартфона без каких-либо трудностей или подтормаживаний.