Poco X8 Pro получит аккумулятор на 6500 мАч

В базе данных одного из китайских регуляторов обнаружились подробности о смартфоне Poco X8 Pro, который еще не был представлен официально. Пока сообщается об аккумуляторе ёмкостью 6500 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. По данным некоторых источников, Poco X8 Pro окажется глобальной версией еще не выпущенного в Китае Redmi Turbo 5. Последнему приписывают наличие батареи увеличенной ёмкости 7000 мАч, OLED-дисплея с разрешением 1,5К и еще не представленного 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8500. Последний уже успели протестировать в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 2,2 миллиона баллов. Даты релизов смартфонов пока не раскрываются.