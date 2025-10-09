iPhone Air 2 получит титановую рамку и новую батарею

iPhone Air 2, следующий смартфон Apple, вероятно, сохранит тот же премиальный дизайн, который стал отличительной чертой его предшественника. По данным аналитика Джеффа Пу, компания намерена и дальше использовать титановую рамку, главным образом для повышения прочности корпуса и предотвращения изгиба, сохранив при этом лёгкость устройства. Это указывает на то, что Apple предпочитает проверенный подход вместо кардинального редизайна. Также компания не планирует радикально менять концепцию линейки iPhone Air, а скорее улучшит существующую формулу. По мнению эксперта, такой подход позволит Apple позиционировать iPhone Air 2 как надёжное и производительное решение, расположенное в линейке сразу под моделями Pro.

Среди возможных улучшений, которые Apple может рассмотреть, упоминаются вторая сверхширокоугольная камера для большей универсальности, дополнительный динамик для улучшения стереозвучания и новая технология аккумулятора, способная продлить время автономной работы — всё это при сохранении лёгкости и минималистичного стиля серии Air. Линейка iPhone Air фактически превратилась в «мост» между базовыми и Pro-моделями, предлагая сочетание премиальных материалов и сбалансированной производительности. Ожидается, что iPhone Air 2 будет представлен осенью 2026 года, так что на самом деле у производителя ещё немало времени на то, чтобы подготовить модель к релизу и продумать все возможные апгрейды устройства.