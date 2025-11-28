OPPO Find X9 вышел в расцветке Velvet Red

Компания OPPO выпустила смартфон Find X9 в новой, красной расцветке, которая получила названия Velvet Red. Её цена на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 840 долларов за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Find X9 оснащается топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым OLED-экраном Tianma с разрешением 2760:1256 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и минимальной 1 нит, тыльной камерой Hasselblad UltraClear с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7025 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также двумя сверхлинейными динамиками.