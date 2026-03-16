OPPO Find X9s Pro получит две 200-Мп камеры

Заслуживающий доверия информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, основной камеры с двумя 200-Мп модулями, батареи ёмкостью около 7000 мАч и плоской боковой рамки корпуса.

Напомним, что выпущенный еще в прошлом году OPPO Find X9 Pro оснащается 6,78-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 1264:2780 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и рамками толщиной 1,15 мм, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп, 200 Мп (перископ с телеобъективом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.1, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.