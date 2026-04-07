OPPO Find X9s Pro получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные параметры компактного флагманского смартфона OPPO Find X9s Pro, который будет представлен уже 21 апреля. Итак, аппарат оснастят камерой Hasselblad с 200-Мп главным модулем (сенсор оптического размера 1/1,4 дюйма), 200-Мп перископическим телевиком и новым мультиспектральным датчиком, 6,32-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 144 Гц и подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, топовым процессором Dimensity 9500 от MediaTek, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, аккумулятором ёмкостью 7025 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.