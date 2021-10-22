OPPO Fold отправится в релиз уже в ноябре

Сообщается, что OPPO работает над своим первым складным телефоном. Согласно китайскому аналитику, который ранее радовал нас достаточно надёжной информацией, компания представит свой складной телефон в ноябре текущего года. Кроме того, хотя уже ходят слухи о некоторых его ключевых характеристиках, неясно, будет ли устройство называться OPPO Fold или производитель пойдет по другому пути нейминга. Предполагаемый OPPO Fold, как ожидается, будет иметь складывающуюся внутрь конструкцию, такую ​​как Galaxy Z Fold3 и Huawei Mate X2. Говорят, что он оснащен 8-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Вт, плюс устройство будет работать на мобильной платформе Snapdragon 888. Ранее в этом месяце сообщалось, что предполагаемый OPPO Fold будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Ожидается, что он будет поставляться с предустановленной ColorOS 12, но неясно, будет ли в нем последняя версия Android 12 или прошлогодняя Android 11. Также ожидается, что первый складной телефон OPPO будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 на задней панели. Опять же, нет подтверждения количества камер, которые будут доступны на его задней панели, а в целях безопасности смартфон может иметь боковой сканер отпечатков пальцев. Остальные детали складного телефона скрываются производителем, что вполне ожидаемо. Ожидается, что помимо этого устройства OPPO также анонсирует серию смартфонов Reno7 в Китае в следующем месяце.
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