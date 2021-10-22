OPPO Fold отправится в релиз уже в ноябре

Сообщается, что OPPO работает над своим первым складным телефоном. Согласно китайскому аналитику, который ранее радовал нас достаточно надёжной информацией, компания представит свой складной телефон в ноябре текущего года. Кроме того, хотя уже ходят слухи о некоторых его ключевых характеристиках, неясно, будет ли устройство называться OPPO Fold или производитель пойдет по другому пути нейминга. Предполагаемый OPPO Fold, как ожидается, будет иметь складывающуюся внутрь конструкцию, такую как Galaxy Z Fold3 и Huawei Mate X2. Говорят, что он оснащен 8-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Вт, плюс устройство будет работать на мобильной платформе Snapdragon 888. Ранее в этом месяце сообщалось, что предполагаемый OPPO Fold будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.
Ожидается, что он будет поставляться с предустановленной ColorOS 12, но неясно, будет ли в нем последняя версия Android 12 или прошлогодняя Android 11. Также ожидается, что первый складной телефон OPPO будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 на задней панели. Опять же, нет подтверждения количества камер, которые будут доступны на его задней панели, а в целях безопасности смартфон может иметь боковой сканер отпечатков пальцев. Остальные детали складного телефона скрываются производителем, что вполне ожидаемо. Ожидается, что помимо этого устройства OPPO также анонсирует серию смартфонов Reno7 в Китае в следующем месяце.