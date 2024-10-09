OPPO K12 Plus получит SoC Snapdragon 7 Gen 3

Компания OPPO опубликовала новый тизер среднебюджетного смартфона OPPO K12 Plus, раскрывающий аппаратную основу грядущей новинки. Устройство будет построена на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и модемом для сотовых сетей пятого поколения. Ранее было подтверждено наличие аккумулятора ёмкостью 6400 мАч, поддержки 80-Вт проводной зарядки SuperVOOC и 10-Вт обратной проводной зарядки. Стоит отметить, что модель OPPO K12 имеет тот же чипсет, батарею ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Официальная презентация OPPO K12 Plus состоится 12 октября.