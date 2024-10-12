OPPO K12 Plus с АКБ на 6400 мАч стоит 255 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью K12 Plus, которая может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6400 мАч. Новинка также характеризуется плоским 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2412:1080 точки и частотой регулировки яркости ШИМ 2160 Гц, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX882 и оптической стабилизации, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки SUPERVOOC, ударопрочным корпусом с сертификацией от компании SGS, а также корпусом толщиной 8,37 мм и массой 192 грамма. Смартфон появится в продаже 15 октября по цене в 255, 280 и 355 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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