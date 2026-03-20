OPPO K14 5G с АКБ 7000 мАч оценили в 190 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске бюджетного смартфона K14 5G, который основан на 6-нанометровом чипсете MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 1125 нит в режиме HBM, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-ВТ быстрой проводной зарядки 45 Вт, модемом 5G, корпусом толщиной 8,6 мм и массой 216 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. На дебютном индийском рынке смартфон оценили в эквивалент 190 долларов за базовую версию 6/128 ГБ памяти.

Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
Redmi Turbo 5 показали на пресс-рендерах…
Вслед за Redmi Turbo 5 Max компания Xiaomi опубликовала изображения базовой модели Redmi Turbo 5, которая…
iPhone 18 Pro Max получит более ёмкую батарею…
Ранее сообщалось, что Apple сделает iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее всех предыдущих моделей, и теперь с…
Vivo V70 FE получит защиту от воды …
Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo V70 FE, который скоро присоединится к ранее выпущ…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Смартфон Infinix SMART 20 засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Infinix SMART 20, который е…
ASUS отменила смартфон ROG Phone 10 …
Недавно компания ASUS объявила, что больше не будет выпускать смартфоны. Теперь стало известно, что не ув…
iQOO Z11X протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона iQOO Z1…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
