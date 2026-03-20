OPPO K14 5G с АКБ 7000 мАч оценили в 190 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске бюджетного смартфона K14 5G, который основан на 6-нанометровом чипсете MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 1125 нит в режиме HBM, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-ВТ быстрой проводной зарядки 45 Вт, модемом 5G, корпусом толщиной 8,6 мм и массой 216 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. На дебютном индийском рынке смартфон оценили в эквивалент 190 долларов за базовую версию 6/128 ГБ памяти.