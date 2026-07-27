OPPO A7 Pro Max показали на первом рендере

Компания OPPO опубликовала первое изображение смартфона A7 Pro Max и подтвердила его скорый релиз на дебютном китайском рынке. Уже известно, что аппарат получит батарею ёмкостью 10000 мАч. Отметим крупный горизонтальной ориентированный блок основной камеры с двумя модулями, голубую расцветку и плоскую боковую рамку корпуса.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station приписывает смартфону наличие 6,78-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и подэкранного дактилоскопического сенсора, батареи ёмкостью 10000 мАч, корпуса толщиной 8,47 мм и массой 226 граммов, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 c максимальной частотой до 2,4 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также селфи-камеры разрешением 50 Мп.