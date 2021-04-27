OPPO K9 5G дебютирует с процессором Snapdragon 768G

Смартфон OPPO PEXM00, который был замечен на китайских сайтах сертификации TENAA и 3C, по слухам сети дебютирует как смартфон OPPO K9 5G. Официальный запуск смартфона запланирован на 6 мая, и уже открыт для предварительных заказов в Китае. Теперь же компания OPPO подтвердила, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 768G.

Компания также подтвердила, что OPPO K9 5G будет поставляться с технологией жидкостного охлаждения 3D. Смартфон OPPO K9 5G станет самым доступным устройством OPPO с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Смартфон получит 6,43 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD + в который интегрирован сканер отпечатков пальцев. На экране также есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи камере. Основная камера смартфона получила 64-мегапиксельную основную линзу, 8-мегапиксельную вторичную камеру и 2-мегапиксельную третью камеру.

OPPO K9 5G имеет двухэлементную батарею емкостью 2100 мАч и загружается с ОС Android 11. Предварительные заказы на смартфон показали, что K9 5G будет доступен в Китае в таких вариантах, как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Телефон будет поставляться в черном и градиентно-синем цветах.