OPPO K9 5G получит SoC Snapdragon 768G

В сети появились новые тизеры, посвященные смартфону OPPO K9 5G. Сообщается о наличии восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 768G с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом Snapdragon X52 5G, системы охлаждении с испарительной камерой, а также корпуса с толщиной 7,9 мм и массой 172 г.

Ранее стало известно о тройной основной камере с главным модулем разрешением 64 Мп, поддержке проводной зарядки мощностью 65 Вт, AMOLED-дисплее с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков, 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камере на 32 Мп и операционной системе Android 11.