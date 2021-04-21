OPPO K9 5G представят 6 мая

Сегодня OPPO подтвердила, что представит смартфон OPPO K9 5G 6 мая в Китае. Это устройство станет преемником телефона OPPO K7 5G прошлого года. В преддверии запуска OPPO K9 5G появился на сайтах китайских розничных продавцов, таких как JD.com и Tmall, для предварительных заказов. В характеристиках на сайтах розничных продавцов указано, что OPPO K9 5G будет доступен в вариантах 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Также на свежих рендерах видно, что устройство будет доступно в черном и градиентно-синем цветах. К сожалению, пока что не все характеристики смартфона официально раскрыты, так что стоит подождать, пока производитель официально представит устройство. Тогда можно будет говорить о реальных возможностях новой модели.

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