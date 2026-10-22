OnePlus готовится к релизу смартфона Turbo 7 Pro

Компания OnePlus готовится к презентации серии смартфонов Ace 7, однако до конца 2026 года компания может выпустить ещё один смартфон, ориентированный на высокую производительность. По предварительным данным, новинка пополнит линейку Turbo на китайском рынке и заинтересует любителей мобильных игр благодаря высокой частоте обновления экрана и ёмкому аккумулятору. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики OnePlus Turbo 7 Pro — смартфону приписывают плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Если информация подтвердится, устройство станет одним из смартфонов с наиболее высокой частотой обновления экрана.

Ожидается, что новинка получит 3-нм процессор Qualcomm SM8845 Pro, который в предыдущих утечках связывали с названиями Snapdragon 8 Gen 6 или Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Основная камера может быть построена на 200-мегапиксельном сенсоре крупного формата, но об этом информации очень мало. Ещё одной особенностью OnePlus Turbo 7 Pro может стать внешний аксессуар для активного охлаждения — предположительно, он будет подключаться к смартфону через совместимый чехол с магнитными контактами. Отдельное внимание уделяется аккумулятору — по предварительным данным, его ёмкость составит не менее 9000 мАч. При этом инженерные образцы смартфонов серии Turbo 7, как утверждается, оснащались аккумуляторами на 10000 мАч, то есть окончательная ёмкость батареи ещё не утверждена окончательно.