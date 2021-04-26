OPPO K9 5G слили в сеть

6 мая OPPO представит в Китае смартфон OPPO K9 5G — это официальная информация, которую производитель представил в постере о новом гаджете. А теперь на официальном сайте опубликовали полный список характеристик устройства, исходя из которого можно заключить, что устройство будет действительно производительным. OPPO K9 5G может похвастаться 6,43-дюймовым дисплеем с AMOLED-матрицей, который поддерживает разрешение FHD+, частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации 180 Гц. Также за основу производительности устройства взят процессор Snapdragon 768 с тактовой частотой 2,8 ГГц. А ещё смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, что достаточно удобно, учитывая, что пользователи уже давно привыкли к такого рода технологиям.