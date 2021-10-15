OPPO K9s Официально представят на 11.11

Различные производители смартфонов готовятся к запуску своих новых устройств перед грядущим фестивалем покупок Double Eleven (11 ноября) в Китае. Сегодня OPPO подтвердила, что 20 октября она представит OPPO K9s на внутреннем рынке, чтобы успеть с релизом как раз перед данным мероприятием. Как показано на плакате ниже, K9s будут доступны с другими устройствами OPPO во время предстоящей распродажи 11.11. OPPO K9s уже доступен для бронирования на JD.com и Suning.com. Сайты этих продавцов продемонстрировали, что смартфон будет доступен в двух вариантах — 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Кроме того, новый смартфон будет продаваться в цветах Magic Purple Quicksand, Neon Silver Sea и Obsidian Warrior. Новый OPPO K9s будет оснащен 6,59-дюймовым экраном, обеспечивающим разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц.

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 778G, который будет поставляться потенциальному покупателю в комплекте с оперативной памятью объёмом вплоть до 12 гигабайт. Кроме того, K9s предложит пользователям до 256 ГБ встроенной памяти и будет работать на Android 11. В качестве дополнительного хранилища он оснащен слотом для карт microSD, а ещё устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Вероятно, он будет поддерживать быструю зарядку 30 Вт. К сожалению, пока что информации о стоимости данного гаджета нет — производитель ещё не сообщил никаких данных, но скоро вся информация появится на официальном сайте.
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