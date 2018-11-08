OPPO RX17 Pro и RX17 Neo представили в России

На территории России официально анонсировали смартфоны OPPO RX17 Pro и RX17 Neo. Оба устройства выглядят максимально привлекательно — стильные плавные переходы, яркие цвета на тыльной панели и минимальные рамки вокруг дисплея. Смотрится очень круто, но это только начало. Производитель понимает, что привлекать пользователей можно и нужно не только внешностью, но и начинкой. У смартфонов производительное железо, неплохие камеры и достаточно много встроенной памяти. В ближайшее время мы обязательно расскажем вам больше интересных деталей об этих устройствах, чтобы вы понимали, почему они действительно стоят вашего внимания. В последнее время компания OPPO нас постоянно радует крутыми релизами, будем надеяться, что в будущем ситуация не изменится и цены тоже будут демократичными.