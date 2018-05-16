OPPO Realme 1 стоит 200 долларов

В последнее время производители стали активно обсуждать разрешение FullHD+, которая на данный момент считается самым востребованным на мобильном рынке. Я не могу сказать, что это острая необходимость иметь именно такое разрешение, но если вы покупаете смартфон для игр, просмотра фильмов или чтения книг, то да, лучше иметь в запасе высокое разрешение, тогда можно будет с комфортом получать всю необходимую информацию. Вот недавно анонсировали смартфон OPPO Realme 1, который стоит всего 200 долларов и тоже обладает крутыми характеристиками и ярким дисплеем. Думаю, такая новинка будет весьма востребованной среди современных пользователей, тем более здесь начинка производительная и даже дизайн интересный. Посмотрим, за сколько устройство будут продавать на территории России. А то цены что-то отличаются.