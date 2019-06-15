OPPO Reno 10x Zoom и его функции

На тыльной панели смартфона находится тройная камера с основным сенсором на 48 Мп и двумя дополнительными модулями для съемки с углом обзора 120° и 10-кратным гибридным зумом без потери качества. Разрешение фронтальной выдвижной камеры составляет 16 Мп.Практически всю переднюю сторону OPPO Reno 10X Zoom занимает 6,6-дюймовый OLED-дисплей с минимальными рамками и без каких-либо вырезов. Фронтальная камера спрятана внутри корпуса и поднимается на специальном выдвижном механизме. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, позволяющий разблокировать устройство одним касанием.Среди его ключевых особенностей — панорамный дисплей с минимальными рамками и тройная основная камера с 10-кратным зумом без потери качества. Кроме того, он оснащён топовым процессором Snapdragon от Qualcomm и ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.Стоимость смартфона составит 64400 тысяч рублей.