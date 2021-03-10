OPPO Reno 10x Zoom получил Android 11

В конце января OPPO начала набор бета-тестеров ColorOS 11 на основе операционной системы Android 11 для OPPO Reno 10x Zoom в Индии и Индонезии. Теперь, спустя полтора месяца, компания начала выпуск стабильного обновления для этого телефона в указанных регионах. К сожалению, возможность обновить смартфон до более свежей версии операционной системы получили далеко не все пользователи. Вероятно, если вы не принимали участие в бета-тесте, то получить апдейт пока что не выйдет. С другой стороны, нужно понимать, что если апдейт вышел в данных странах, то в ближайшее время он будет представлен и в других регионах. Вопрос только во времени, которое нужно подождать, пока производитель представит апдейт для глобальной версии смартфона.

Комментарии и отзывы OPPO Reno 10x Zoom
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