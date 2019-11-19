OPPO Reno 10x Zoom получит версию на 12 ГБ ОЗУ

2019-11-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OPPO Reno 10x Zoom; [54]
В сети появилась информация о том, что компания OPPO готовит к релизу новую версию смартфона Reno 10x Zoom, который был представлен в апреле этого года. Напомним, что главной фишкой этого устройства стала выдвижная фронтальная камера, а также тройная основная камера с 10-кратным гибридным оптическим зумом. Что до новой версии, то она получит название Reno 10x Zoom Special Edition и будет отличаться от обычных версий 12 ГБ оперативной памяти. Еще одним изменением станет новая расцветка Ocean Blue. Reno 10x Zoom Special Edition выйдет уже 30 ноября с 256 ГБ флеш-памяти.


Комментарии и отзывы OPPO Reno 10x Zoom
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