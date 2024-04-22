OPPO Reno 12 Pro получит 80-Вт зарядку

Информатор Experience More поделился подробностями о смартфонах линейки OPPO Reno 12, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель Reno 12 получит 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, экран с разрешением Full HD+ и немного скругленными краями, корпус с пластиковой рамкой, основную камеру с 50-Мп телефотомодулем и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Старшая модель будет отличаться топовой платформой MediaTek Dimensity 9200+ с максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Mali-G715 Immortalis MP11, а также дисплеем с разрешением 1,5K.