OPPO Reno 12 получит батарею на 5000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 12, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие тонкого корпуса с 2.5D-скруглением, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим зумом), аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.