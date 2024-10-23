OPPO Reno 13 Pro+ получит перископный модуль

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии OPPO Reno 13, релиз которых ожидается до конца текущего года. Утверждается, что в инженерных образцах появилась перископическая камера, которая была в Reno 10 Pro+. Сообщается о 3-кратном оптическом и 120-кратном цифровом приближении. Предполагается, что эта продвинутая камера достанется старшей модели Reno 13 Pro+. Ей также приписывают наличие корпус из стекла и металла, защиты от воды и пыли, топовой однокристальной системы и аккумулятора высокой ёмкости.

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