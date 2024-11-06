OPPO Reno 13 Pro получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 13 Pro, официальная презентация которого ожидается в конце ноября или начале декабря. Устройству приписывают наличие еще не представленной официально однокристальной системы MediaTek Dimensity 8350, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, 6,83-дюймового немного изогнутого дисплея, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик изображения), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), металлической рамки корпуса, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69 и катушки беспроводной зарядки. Предполагается, что дизайн новинки будет вдохновлен последними моделями Apple iPhone.