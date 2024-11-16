OPPO Reno 13 показали на новых фото

В сети появились новые фотографии смартфонов OPPO Reno 13 и Reno 13 Pro, официальная презентация которых ожидается 25 ноября. Отметим внешнюю схожесть грядущих новинок с iPhone – блок основной камеры и плоская рамка корпуса.

Что до параметров, старшей модели приписывают наличие новой однокристальной системы Mediatek Dimensity 8350 (MT6897) с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 6,83-дюймового экрана с разрешением 1,5K, 50-Мп тыльной и 50-Мп фронтальной камер, аккумулятора ёмкостью 5900 мАч, магнитной беспроводной зарядки, двойных стереодинамиков и полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69. Базовая модель будет отличаться процессором, батареей на 5600 мАч и 6,59-дюймовым дисплеем с тем же разрешением.

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