OPPO Reno 15 появился в продаже

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфоны Reno 15 и Reno 15 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Новинки оценены от 420 и от 520 долларов соответственно за базовые конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Reno 15 оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8450 с максимальной частотой 3,25 ГГц и графикой ARM G720 MC7, до 16 ГБ оперативной LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS), плоским 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.