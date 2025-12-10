OPPO Reno 15c получит 50-Мп фронтальную камеру

В базе данных China Telecom обнаружились некоторые характеристики смартфона OPPO Reno 15c, официальный релиз которого ожидается до конца этого года. Итак, устройство оснастят 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек (формат 1,5K), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 6500 мАч, корпусом с размерами 158:74,83:7,77 мм и массой 197 граммов, а также расцветками Aurora Blue, College Blue и Starlight Bow.

Складной смартфон Samsung W26 оценили в 2390 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Samsung W26 которая является премиальн…
Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
HONOR готовит смартфон с батареей на 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания HONOR в скором времени представит смарт…
ZTE представила смартфон Nubia Z80 Ultra…
Nubia представила свой новый флагман Z80 Ultra, который получил несколько серьёзных улучшений по сравнени…
Глобальную версию Red Magic 11 Pro представят в октябре …
Компания Red Magic объявила, что глобальный релиз представленного вчера в Китае смартфона Red Magic 11 Pr…
Sony Xperia 10 VII показали на рендере …
Один из гонконгских магазинов случайно раскрыл дизайн и характеристики смартфона Sony Xperia 10 VII, кото…
Релиз iPhone 17 обогатил компанию LG…
В этом году Apple сосредоточила усилия на модернизации iPhone 17, оснастив его рядом улучшений и при этом…
Apple больше не главный клиент TSMC…
Компания TSMC не только демонстрирует впечатляющий рост, но и получает мощный стимул для исследований и р…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor