OPPO Reno 15c получит 50-Мп фронтальную камеру

В базе данных China Telecom обнаружились некоторые характеристики смартфона OPPO Reno 15c, официальный релиз которого ожидается до конца этого года. Итак, устройство оснастят 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек (формат 1,5K), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 6500 мАч, корпусом с размерами 158:74,83:7,77 мм и массой 197 граммов, а также расцветками Aurora Blue, College Blue и Starlight Bow.