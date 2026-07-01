Сравнение Nothing Phone (4a) Pro и Redmi K80: какой смартфон до 50 000 ₽ лучше?

Ценовой сегмент до 50000 рублей позволяет подобрать смартфон, удовлетворяющий самые строгие требования. В этом бюджете представлены решения с хорошим качеством съемки, качественным экраном, производительным процессором. В этом ценовом сегменте можно выделить Nothing Phone (4a) Pro и Redmi K80. Рассмотрим ключевые особенности данных смартфонов, их плюсы и минусы.

Nothing Phone (4a) Pro

Производитель придерживается подхода с повышенным вниманием уникальности внешнего вида. Это стилизованная крышка с эффектом объема. Выполнен он из авиационного алюминия с матовым покрытием. Задняя панель прозрачная. Габаритный модуль основной камеры с матричным экраном Glyph Matrix. На него выводится анимация, время и другие полезные данные. Работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Nothing OS 4.1. OLED диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2800 × 1260 пикселей (соотношение сторон — 20:9) и плотностью пикселей 450 ppi. Частота обновления 144 Гц.

Построен на чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, выполненным по 4-нм техпроцессу TSMC. 8 или 12 Гбайт опреативной памяти, накопитель объемами 128 или 256 Гбайт. Поддерживает Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.4. Система из трех камер с технологиями улучшения качества съемки.

Redmi K80

Смартфон, базирующийся на прошлогоднем топовом "железе", предлагает впечатляющее соотношение цены и качества. Его дисплей поражает сверхвысоким разрешением, а емкая аккумуляторная батарея обеспечивает длительное время работы. Скоростная зарядка позволяет оперативно восполнить заряд. Хотя набор камер не выделяется выдающимися характеристиками, основная камера оснащена оптической стабилизацией изображения.

Плюсы Nothing:

  • Дизайн — уникальный, не похож ни на что
  • Glyph — реально полезная фишка
  • Камеры — 50MP с OIS, режим Expert
  • Nothing OS — без рекламы и мусора
Итог: лучший смартфон до 50000 руб - Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro на TEMALL
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